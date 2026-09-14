Govern e impulsores del Àrea Metropolitana de Tarragona acuerdan seguir impulsando su despliegue

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y representantes de la Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona tras una reunión este lunes - GOVERN

TARRAGONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y representantes de la Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona han acordado este lunes "seguir avanzando en el despliegue y consolidación de un modelo metropolitano propio que mejorará la coordinación institucional y ganará capacidad de influencia".

Así lo ha explicado el Govern en un comunicado tras una reunión en el Palau de la Generalitat para "hacer seguimiento del proyecto" en la que han participado los alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales; de Valls, Dolors Farré; de Constantí, Óscar Sánchez; de Reus, Sandra Guaita, y de Cambrils, Oliver Klein.

Durante el encuentro, Dalmau ha destacado el papel estratégico del Camp de Tarragona por su actividad económica, industrial y turística y ha defendido que "el liderazgo de Catalunya pasa necesariamente por fortalecer todo el territorio".

En este sentido, el Govern ha expresado su apoyo institucional al desarrollo del proyecto metropolitano y la voluntad de "poner a disposición del proceso los recursos técnicos necesarios para facilitar su desarrollo y avanzar con la máxima celeridad posible".

En la reunión se ha acordado una interlocución continuada con el secretario de Governs Locals, Xavier Amor, para hacer seguimiento del proyecto y trabajar conjuntamente en su futuro "encaje jurídico".

EJES PRIORITARIOS

Los alcaldes han señalado durante la reunión, según ha explicado el Govern, que los retos que vive y vivirá el área de Tarragona exigen "una acción coordinada y conjunta entre todas las instituciones".

Y han señalado la mejora de la movilidad, el desarrollo industrial, la captación de nuevas inversiones y la mejora de los servicios públicos como ejes prioritarios a la hora de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Los representantes de la Associació también han trasladado al conseller que el modelo metropolitano que se están impulsando desde el territorio está "basado en la cooperación y la compartición de servicios, con la ciudadanía en el centro y sin generar grandes estructuras administrativas".

El Govern destinará cerca de 100 millones de euros a la mejora de las infraestructuras y la ejecución del TramCamp y, por otra parte, se ha acordado trabajar conjuntamente con la Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona para avanzar en una mejor planificación y coordinación metropolitana del transporte público.