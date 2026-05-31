El Govern incorpora el Mirador 380 Búnquers en Garriguella (Girona) a la Xarxa d'Espais de Memòria

El conseller de Memoria Democrática, Ramon Espadaler, y la alcaldesa de Garriguella (Girona), Raquel Salas, durante el acto. - GOVERN DE LA GENERALITAT

GIRONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El mirador de Garriguella (Girona), conocido como el Mirador 380 Búnquers, así como los búnkeres ubicados bajo el mismo, se han incorporado a la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, informa el Departamento de Justicia y Calidad Democrática este domingo en un comunicado.

Este se ha habilitado como un mirador museo, con el objetivo de preservar y poner en valor la denominada Línea P, una infraestructura militar construida en la cordillera de los Pirineos entre 1944 y 1957 como un sistema de fortificaciones defensivas y de la que estos refugios forman parte.

El conseller del Departamento de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, protagonizó este sábado el acto de señalización y resignificación del mirador, acompañado de la alcaldesa de Garriguella, Raquel Salas, y el presidente de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.

"Llevar a cabo acciones como esta es poner la memoria al servicio de su verdadero objetivo: el nunca más", sostuvo Espadaler durante el acto, mientras que Salas subrayó que el proyecto en una oportunidad para dar a conocer el municipio, que cuenta con la mayor densidad de búnkeres de Catalunya, y Noguer que contribuye a dignificar un patrimonio desconocido y convertirlo en un elemento de dinamización cultural y territorial.

También se ha ubicado en el mirador la obra 'Pedra dels búnquers' de la arquitecta Adela Geli-Anticó, que recrea la topografía de Garriguella y permite visualizar el sistema defensivo que motivó la construcción de los refugios, señalizados en la obra.

En paralelo se está rehabilitando uno de los búnkeres ubicado cerca del mirador y que en una segunda fase pasará a formar parte del recorrido y el conjunto museístico del proyecto.