El Govern lamenta que sindicatos no pacten reducir una hora lectiva en escuelas en septiembre

Educación dice que hubiera supuesto tener 1.400 maestros más de infantil y primaria

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha lamentado que los sindicatos no hayan aceptado su última propuesta de reducir una hora lectiva a los maestros de educación infantil y primaria el próximo septiembre, cuando empiece el curso 2022-2023.

En declaraciones a los periodistas este martes, la directora general de Profesorado y Personal de Centros Públicos, Dolors Collell, ha asegurado que de ese modo pasarían a hacer 23 horas semanales y se ampliaría en 1.400 el número de maestros.

Collell ha detallado que no se ha llegado a ningún acuerdo sobre este punto y, por tanto, este martes se ha publicado la resolución de plantillas en el portal interno de la administración pública sin contemplar el cambio.

"Es una decepción porque veíamos, intuíamos y percebíamos una oportunidad. Creíamos que era bueno y que se podía dar respuesta a todos estos movimientos y reivindicaciones que ha habido y que reconocemos", ha dicho.

Durante la negociación con las organizaciones a raíz de las huelgas del pasado marzo, la Conselleria ofreció dicha reducción para el curso 2023-2024 en las escuelas y el 2024-2025 en institutos, pero los sindicatos exigieron que hubiera alguna concreción el próximo curso.

El departamento, según ha asegurado, ha acabado transigiendo en este punto para infantil y primaria, pudiendo aplicarlo el próximo curso tras trabajarlo con la Conselleria de Economía, y así lo comunicó por vía telefónica a los portavoces sindicales durante las vacaciones de Semana Santa.

Según su relato, los sindicatos no se presentaron a la mesa sindical prevista para ayer lunes, lo que hizo imposible el acuerdo: "Lo lamentamos, nos duele mucho".

Ha asegurado que no se podía prorrogar más la publicación de la resolución de plantillas, dado que se ha avanzado la gestión en el marco del nuevo calendario escolar, y que no era posible abordar la reducción de horas lectivas en secundaria el próximo curso, porque "todo a la vez no puede ser", dado el impacto presupuestario.

Esta medida habría tenido un coste de 67,1 millones (18,3 para 2022 y 48,7 para 2023); y la reducción en la educación secundaria, que hubiera tenido lugar en el curso 2023-2024, hubiera supuesto unos 105 millones de inversión con un aumento de poco más de 2.000 dotaciones.

FUTURO DE LA NEGOCIACIÓN

Collell ha asegurado que le preocupa "que este conflicto y este bloqueo no avance, porque no es bueno para el sistema y tensiona los claustros".

Ha apuntado que, pese a no poderse resolver la cuestión de la reducción de la hora lectiva, "vienen otras pantallas", y ha confiado en poder negociar con los sindicatos temas como la estabilización del personal.