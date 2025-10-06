El Govern y L'Hospitalet (Barcelona) dan comienzo al Pla del Samontà con 15 millones hasta 2035

Paneque y Quirós celebran "ponerse manos a la obra" con una actuación integral en 5 barrios de la ciudad

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El Govern y el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) han dado comienzo al Pla del Samontà para actuar de manera integral en los 5 barrios que conforman esta zona, Pubilla Cases, la Florida, les Planes, Collblanc y la Torrassa, que recibirá 15 millones de euros hasta 2035.

En rueda de prensa este lunes, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, y el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, han celebrado "ponerse manos a la obra" con las diferentes actuaciones que permitirán revertir la situación del Samontà, y que se activará en 2026.

Paneque ha reivindicado la "apuesta firme" de la Generalitat para transformar esta zona de L'Hospitalet, que concentra a casi la mitad de su población en un 16% del territorio, y que espera que se empiece a materializar en poco más de un año.

"En 2027 podremos ofrecer un horizonte de esperanza", ha asegurado la consellera, que ha señalado que hace semanas y meses que trabajan conjuntamente con el consistorio para lograr una transformación del Samontà con visión de ciudad.

También ha sostenido que a menudo la situación de la ciudad "se identifica con la seguridad, pero tiene mucho que ver" con otros tipos de políticas, que pretenden aunar en este plan.

REVERTIR LA SITUACIÓN

Por su parte, Quirós ha asegurado que desde el gobierno municipal son conscientes de las diferentes reivindicaciones de los vecinos de la zona, y ha señalado: "La seguridad es estratégica y prioritaria, pero la situación del Samontà no seremos capaces de revertirla sin otras políticas".

Asimismo, ha reivindicado que "el Samontà i L'Hospitalet merecen una ciudad mucho mejor, donde el civismo y la convivencia formen parte del día a día", y donde las diferentes políticas públicas que se apliquen ayuden a mejorar la situación de la zona.

CONSORCIO

Una parte de las actuaciones previstas en el plan se llevarán a cabo a través del Consorcio para la Reforma de la Gran Via y el Samontà, creado en diciembre del año pasado por el Govern y el Ayuntamiento, que recibirá 3 millones de euros de parte de cada administración.

Entre las primeras medidas destacan el desarrollo de la nueva estrategia urbana del Samontà, la remodelación de la avenida Catalunya para conectar el parque de les Planes con el de la Torrassa y la primera fase de la cornisa verde de la Torrassa, que abordará unos 7.000 metros cuadrados.

También se incluyen en el plan la mejora del entorno de la estación de Metro de Pubilla Cases para conectarla con la 'isla verde' de Federico García Lorca y la creación de una nueva zona verde para esponjar el barrio de la Torrassa.

AYUNTAMIENTO

Por otro lado, el Ayuntamiento invertirá hasta 9 millones de euros más en una serie de proyectos enmarcados en el Pla del Samontà, entre los que se sitúan la reforma y ampliación de la biblioteca de La Florida.

También la remodelación del mercado de Collblanc y la remodelación de calles para mejorar su accesibilidad, como la de Severo Ochoa, Rafael Campalans, Hierbabuena, Rosa d'Alexandria y Alacant.