El Govern licita las obras de una estación de autobuses en Almacelles (Lleida) por 2,1 millones

Recreación de la futura estación de autobuses en Almacelles (Lleida). - GOVERN DE LA GENERALITAT

LLEIDA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Territorio de la Generalitat ha licitado las obras para construir una nueva estación de autobuses en Almacelles (Lleida) por un importe de 2,1 millones de euros, informa en un comunicado este martes.

La nueva infraestructura, ubicada en una parcela de 1.700 metros cuadrados, contará con 4 andenes y un edificio de servicios y sustituirá una de las paradas con las que cuenta el municipio en la misma calle para "mejorar la prestación de los servicios de autobús y la comodidad de las personas usuarias".

El departamento ha detallado que una vez se adjudique la licitación, las obras comenzarán la próxima primavera y se alargarán por un periodo de 15 meses.