El Govern mostrará "tolerancia zero" ante casos como la presunta venta de una menor en Lleida

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha asegurado que el Govern mostrará "tolerancia zero" ante casos como el conocido el pasado sábado de la presunta venta de una menor de 14 años a una familia en Les Borges Blanques (Lleida), caso que fue archivado por el juzgado que instruía la causa en Navarra, de donde provenía la menor, tras declarar esta que su estancia en Catalunya era voluntaria.

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu este martes, ha añadido que el Govern será contundente en la defensa de las instituciones ante este tipo de casos: "Esto en Catalunya, evidentemente, no se permite y lo perseguiremos", ha dicho.

También ha afirmado que el Govern "no entra a valorar" sentencias o actuaciones judiciales, pero sí ha defendido la actuación de los Mossos d'Esquadra y la investigación llevada a cabo.