Govern y municipios firman el contrato programa de servicios sociales con 2.318 millones en 4 años

El presidente del Govern, Salvador Illa; el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno; la presidenta de la ACM, Meritxell Budó, y el presidente de la FMC, David Bote, durante la firma. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat ha firmado este viernes el contrato programa 2027-2030 en materia de servicios sociales con la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), dotado con 2.318 millones de euros en 4 años, lo que supone un aumento del 66,4% respecto al contrato 2022-2025.

La firma la han materializado este miércoles en el Palau de la Generalitat el presidente del Govern, Salvador Illa; el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno; la presidenta de la ACM, Meritxell Budó, y el presidente de la FMC, David Bote.

Illa ha puesto en valor la política de acuerdos en un momento de "ruido y confrontación" a nivel mundial, del que hacen bandera algunos partidos, y ha dicho que el trabajo ha sido exigente tanto para los municipios como para la Generalitat.

Por su parte, Moreno ha celebrado el "trabajo compartido" y el diálogo entre instituciones, y ha destacado las mejoras en materias de atención primaria, apoyo a niños y familias, aumento del precio del SAD y educadores de calle para afrontar el sinhogarismo, entre otros.

Budó ha señalado que el acuerdo dará estabilidad, financiación y continuidad a los servicios esenciales en una realidad social "cada vez más compleja", mientras Bote ha subrayado que supone un ejemplo de como el espíritu de cooperación y la colaboración institucional sirven para mejorar el servicio público.

El nuevo contrato incluye a 115 ayuntamientos y Consejos Comarcales, y modifica el marco jurídico para pasar, en prácticamente en todos los ámbitos, de un modelo de subvenciones a uno de transferencias, que reduce la burocracia tanto para la Generalitat como para los entes locales.

REFUERZO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

El nuevo contrato programa refuerza la atención primaria de servicios sociales con 276 nuevos profesionales para los Equipos Básicos de Atención Social (EBAS) y un incremento de presupuesto de 35,7 millones para 2027 respecto a 2026, con el que se actualizará la financiación de los profesionales según la evolución del IPC y las tablas retributivas de la Generalitat.

También supone un refuerzo para los Consejos Comarcales, que, en su inmensa mayoría, recibirán al menos un 75% de financiación por parte de la Generalitat, y pasando de 2 a 14 consejos que alcanzarán el 80%.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El programa supondrá la incorporación de 472 nuevos profesionales a los Equipos de Atención de Infancia y Adolescencia, con 7 millones anuales entre 2027 y 2029, y una ampliación progresiva del Servicio de Intervención Socioeducativa, que pasará de atender 23.000 a 40.000 niños y contará con 20,1 millones adicionales hasta 2029.

Asimismo, el Govern trabaja con el objetivo de que todas las Áreas Básicas de Servicios Sociales dispongan del Servicio de Orientación y Acompañamiento Familiar (SOAF).

MODELO DE CUIDADOS

La Generalitat incrementará el precio del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), que pasará de los 24 euros/hora actuales a 27 euros/hora en 2027, y aumentará progresivamente 1 euro/hora al año hasta alcanzar los 30 euros/hora en 2030.

Cada incremento de 1 euro/hora supone un gasto de 7 millones de euros para la Generalitat, y el incremento global supone una subida del 43% respecto a 2025.

Asimismo, se consolidarán los 111 profesionales incorporados en 2026 en el marco del Pla Cura para apoyar la elaboración de los planes individuales de atención (PIA) con el objetivo de "agilizar el proceso de dependencia y reducir los tiempos de espera".

COMBATIR EL SINHOGARISMO

El programa contiene un bloque de refuerzo a la lucha contra el sinhogarismo, con 133 millones dedicados durante el periodo 2027-30 (frente a los 62,2 millones de 2022-25), y 2 millones para ayudas de urgencia social.

Se incorporarán 93 nuevos educadores de calle (74 en 2027 y 19 en 2028) y 22 referentes especializados en el territorio, y se ampliarán en 1.100 --"prácticamente doblada"-- las plazas financiadas por la Generalitat en la red de urgencia, atención diurna, alojamiento temporal y pisos de inclusión, entre otros.

POLÍTICAS DE JUVENTUD

La Generalitat delegará durante 10 años las competencias en juventud a todos los municipios de más de 5.000 habitantes (o, en su defecto, a los Consejos Comarcales), con transferencias estables en vez de subvenciones.

Incorporará también 15 nuevas figuras de técnicos de juventud para reforzar especialmente los territorios rurales, e incrementará la financiación en un 39% (+3,1 millones de euros).