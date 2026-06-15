El Govern otorgará las primeras ayudas exprés a la dependencia durante las próximas 2 semanas

Martínez Bravo habla durante el acto del Cetis este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat comenzará a desplegar los primeros Programas Individuales de Atención (PIA) exprés en materia de dependencia, que incluyen una prestación complementaria de entre 100 y 200 euros hasta la resolución definitiva, a lo largo de las próximas 2 semanas.

Lo ha anunciado este lunes la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, durante el acto de presentación del informe del grupo de Cuidados y Envejecimiento del Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (Cetis), celebrado en el CosmoCaixa de Barcelona.

En declaraciones posteriores a la prensa, ha detallado que las personas que quieran un cuidador no profesional o una prestación económica vinculada tendrán derecho a cobrar esta primera ayuda, que se recibe hasta que se resuelva de forma definitiva el PIA, y que ya estaba prevista en el Pla Cura de la Generalitat.

La consellera también ha explicado que la nueva estrategia de la Generalitat ha permitido eliminar el papel en las solicitudes de dependencia, pasando del 6% a cerca del 80% de solicitudes digitalizadas que entran directamente a los sistemas informáticos: eso ha permitido reducir en 2 semanas el tiempo de espera, que en abril de 2026 se situaba en 397 días.

Asimismo, ha apuntado que en Catalunya hay actualmente 253.000 personas con dependencia, y que en 2025 presentaron solicitud 158.000 personas, una cifra que se ha duplicado en 2 años.

Del informe del Cetis, Martínez Bravo ha destacado que tenían identificadas "la gran mayoría" de propuestas, y que muchas forman parte de la acción del Govern de los últimos 2 años.

Además, ha remarcado que el estudio también apunta a los ámbitos en los que existe margen de mejora: "Todo lo que tiene que ver con fomentar la autonomía de las personas, avanzar hacia un modelo de cuidados en el hogar y en el domicilio, una atención domiciliaria más flexible, más rica, para retrasar al máximo la entrada en residencias".

ROSA ALARCÓN

La presidente del Cetis, Rosa Alarcón, ha destacado que el informe muestra "con claridad" que el sistema sigue presentando infrafinanciación, listas de espera inaceptables, fragmentación social y sanitaria, desigualdades territoriales y una carga de trabajo que recae mayoritariamente sobre las mujeres.

Ha señalado que el tiempo medio entre solicitud y resolución de dependencia se sitúa en 9 meses, pero ni la dependencia, ni el deterioro ni la soledad esperan: "No podemos normalizar que haya personas que mueran esperando un recurso al que tienen derecho".

Alarcón ha puesto el foco en el papel "fundamental" de los ayuntamientos como administración más cercana a la ciudadanía, y ha celebrado las iniciativas del Govern con respecto a la equiparación salarial y la ventanilla única.

EL INFORME

Los miembros del grupo Cetis de Cuidados y Envejecimiento han abordado, en una mesa redonda, las principales conclusiones del informe, que defiende una única valoración sociosanitaria integrada, con circuitos rápidos para situaciones de alta complejidad (como ELA o demencias avanzadas) y un expediente compartido entre salud y social.

También aboga por incorporar la figura del gestor de caso como profesional de referencia, un nuevo modelo más flexible y personalizado de cuidados a domicilio, el impulso de viviendas con servicios como alternativas a las residencias, la creación de una Historia Social Compartida y el refuerzo de la profesionalización del sector de los cuidados.

Durante el acto, los expertos han señalado también el déficit de horas de atención entre lo que contempla el sistema de dependencia y lo que necesita una persona con deterioro cognitivo; la reducción de visitas en atención hospitalaria (-65%) y primaria (-44%) desde que se implementó el sistema de atención a la dependencia hace 18 años, y el sesgo socioeconómico de las prestaciones, que a menudo beneficia a las personas de mayor renta, entre otros.

También se ha tratado el concepto de 'fragilidad', la integración vertical del sistema sanitario junto a la horizontal con servicios sociales, la importancia de las residencias y la relación entre el sistema de cuidados y atención a la dependencia autonómico y estatal.

A corto plazo, el informe plantea reducir las esperas digitalizando proceso, reforzar herramientas de apoyo inmediato y la gestión de caso, y ampliar la asistencia personal: a medio plazo, consolidar la Agencia de Atención Integrada Sociales y Sanitaria (Agaiss-Cat) con herramientas compartidas, y a largo plazo, impulsar un nuevo marco normativo catalán, garantizar financiación estable y avanzar hacia modelos residenciales más personalizados.