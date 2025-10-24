El Govern pide aumentar la capacidad de una subestación de Les Corts para abastecer al nuevo Clínic

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern presentará alegaciones al documento de planificación de la red de transporte de energía para 2030 que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de aumentar la capacidad de la subestación eléctrica Facultats, en el distrito barcelonés de Les Corts, que ahora se propone para abastecer al nuevo Hospital Clínic, en la entrada de la Diagonal, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', la Generalitat pide posponer el traslado de la subestación de Can Rigalt, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que inicialmente debía abastecer al hospital, porque la operación lleva un tiempo bloqueada y el nuevo Hospital Clínic es una "prioridad" para el Govern de Salvador Illa.

Ante esta situación, se apuesta por aumentar la capacidad de la subestación de Facultats para allanar el camino del futuro Campus de Salut Clínic, aunque, más adelante, seguirá siendo necesario mover la subestación para desarrollar todo el sector de Can Rigalt, que se calcula que tendrá un coste de unos 50 millones de euros.

SE REMITIRÁN ALEGACIONES

La Conselleria de la Presidencia de la Generalitat remitirá alegaciones al plan eléctrico quinquenal del Gobierno para que se incluyan los cambios necesarios para que la subestación Facultats pueda contar con un nuevo transformador que permita trasladar la energía de la subestación al nuevo Clínic.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones difundidas por el Govern, defiende la colaboración institucional para culminar un proyecto que considera "estratégico de país" y que convertirá al futuro campus del Clínic en un referente europeo en salud, investigación y docencia, en sus palabras.