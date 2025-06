El Govern plantea simplificar sus cuentas en redes sociales para "optimizar la presencia digital"

Contempla ampliar la presencia en TikTok y de momento rechaza dejar de usar 'X'

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern plantea ordenar y simplificar el número de cuentas de redes sociales con el objetivo de "optimizar la presencia digital de la Generalitat y garantizar una comunicación más eficiente".

Se quiere racionalizar los recursos de la Generalitat en el ámbito digital y reforzar aquellos canales que actualmente "aportan más valor público", para que cada canal tenga una función clara y útil en su conjunto, han confirmado fuentes del Govern a Europa Press.

La medida es una de las recogidas en el Plan de acción departamental de la conselleria de la Presidencia, que pilota Albert Dalmau, y busca "evitar la dispersión de la información" y reforzar el impacto de los canales activos.

Actualmente, la Generalitat tiene presencia con 188 cuentas en 'X', 78 en 'Instagram', 77 en 'Facebook', 59 en 'YouTube', 23 en 'LinkedIn' y 2 en 'TikTok', que tienen el apoyo de la Dirección General de Servicios Digitales y Experiencia Ciudadana (DGSEC).

PRESENCIA EN 'X'

En 'X', las cuentas de la Generalitat acumulan más de 4,9 millones de seguidores, según datos recogidos recientemente por Europa Press, siendo la cuenta de Mossos d'Esquadra la que tiene más seguidores (645.276), seguida del Servei Meteorològic de Catalunya (427.378), Protecció Civil (388.259), la cuenta del Govern (318.449), y Trànsit (309.145).

Por contra, la que menos seguidores tiene es la cuenta que informa de las incidencias en la línea de Rodalies RL3 (97), la Delegación del Govern en Madrid (136), y las delegaciones en el África Meridional (139), el África Occidental (164), y en Brasil (201).

En 'X', 70 de las 188 cuentas tienen más de 10.000 seguidores, y 38 no alcanzan el millar de seguidores, y aunque no concretan qué cuentas se van a eliminar o fusionar, el Govern sostiene que el número de seguidores no será el único criterio a tener en cuenta.

Se cree este no debe ser el factor más determinante, puesto que algunos pueden tener un público específico pero que cumplan una función que se considere estratégica o de servicio público relevante.

Todas las conselleries tienen cuenta en esta red social, además de algunas direcciones generales u otros servicios, así como las delegaciones territoriales y las delegaciones exteriores, y también hay cuentas automatizadas para informar sobre incidencias en las distintas líneas de Rodalies y en los principales ejes viarios.

ELON MUSK

Sobre si se ha planteado dejar de utilizar 'X' por las dinámicas en esta red social desde su adquisición por parte del magnate Elon Musk, las citadas fuentes admiten la "proliferación de la desinformación y de los discursos de odio", pero ven responsable estar presentes en aquellas redes sociales donde está la ciudadanía y se produce el debate público.

Por este motivo, plantean formas de utilizar la presencia en 'X' de una forma más eficiente, coordinada y estratégica y, puesto que la mayoría de instituciones en España y Europa han mantenido sus cuentas, también lo hará el Goven, de momento, y con un "criterio institucional".

NUEVOS PERFILES

'TikTok' es la red social en que la Generalitat tiene menos perfiles: el de Mossos, que tiene casi 118.000 seguidores, y el perfil institucional de la Generalitat, con algo más de 16.000.

Cuatro de los miembros del Consell Executiu tienen presencia en TikTok, aunque no sean cuentas institucionales de la Generalitat: son el presidente, Salvador Illa (tiene 1019 seguidores), la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque (857 seguidores), el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper (213 seguidores) y el de Agricultura, Òscar Ordeig (134 seguidores).

El Govern reconoce que es uno de los canales con los que pueden llegar al público joven y que está "en crecimiento", por lo que no descartan ampliar la presencia institucional en esta red social, pero que deben hacer llegar la información de forma clara y rigurosa.

La eliminación de perfiles en alguna de las redes sociales, o la potencial ampliación de la presencia de la Generalitat en 'TikTok' u otras, se valorará con criterios estratégicos: "Solo se abrirán cuando exista una necesidad comunicativa justificada que no pueda ser cubierta con los canales ya existentes", sentencian.