El Govern pone en marcha 20 nuevas agrupaciones de oficinas de justicia municipal

La presidenta del TSJC, Mercè Caso; el conseller de Justicia, Ramon, Espadaler; y la presidenta de la ACPJ, Francesca Terrón - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia del Govern de la Generalitat ha puesto en marcha la constitución de unas 20 nuevas agrupaciones de Oficines de Justícia al Municipi (OJM), con el objetivo de reforzar la justicia de proximidad en el territorio, ha informado en un comunicado.

Así lo ha anunciado este sábado el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, durante la celebración en Montserrat (Barcelona) del Dia de la Justícia de Pau, el encuentro anual de la Associació Catalana en Pro de la Justícia (ACPJ).

Las nuevas agrupaciones se sumarán a las 76 que ya existen, que agrupan 460 oficinas del total de 898 OJM.

El evento ha contado con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso; la presidenta de la ACPJ, Francesca Terrón; y el padre abad de Montserrat, Manel Gasch.

Durante su intervención, Espadaler ha destacado que "la justicia de paz es un servicio público imprescindible para garantizar la cohesión territorial y el acceso igualitario a la justicia alrededor de Catalunya".

EJCAT OJM

Desde principios de septiembre, el Departamento de Justicia está desplegando progresivamente EjCat OJM, herramienta de gestión procesal específica para las oficinas de justicia en los municipios.

La implementación de esta herramienta se está haciendo de forma "individualizada" en cada OJM, vinculada a un plan de formación paralelo para el personal del ámbito de la justicia de paz y de proximidad.

Este despliegue se incluye en el Pla de Justícia de Pau i de Proximitat 2025-2028, y la Generalitat ha formado entre 2025 y 2026 en el marco del plan a 2.124 profesionales y colaboradores de la justicia de proximidad de Catalunya, entre jueces de paz, personal de las OJM y profesionales de la Administración de justicia y de los ayuntamientos.

Las formaciones han abordado las funciones de las OJM, las novedades legislativas, la conciliación y los medios adecuados de solución de controversias (MASC), así como las competencias digitales, la protección de datos y el uso de herramientas tecnológicas.

PREMIOS

Durante el acto, la asociación ha concedido 3 Grandes Cruces de la Justicia de Paz al conseller de Justicia; al expresidente del Tribunal de Instancia de Girona, Gustavo José Muñoz González, y a la presidenta del Tribunal de Instancia de Gavà, Mònica Buetas Mesa.

Además, la entidad ha distinguido como socia honoraria a la secretaria para la Administración de Justicia, Iolanda Aguilar, y ha concedido ocho medallas de honor a jueces y juezas de paz de municipios como Argentona, Premià de Mar, Moià, Avià y Benifallet.