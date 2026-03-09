El Govern presenta en la feria MIPIM su plan de cesión de suelo público para construir vivienda

La directora general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura, Elisabet Cirici, durante su participación en el congreso 'Housing Matters!'. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Ordenación del Territorio de la Generalitat, Elisabet Cirici, ha presentado este lunes en el congreso 'Housing Matters!' de la feria inmobiliaria de Cannes MIPIM en Cannes (Francia) el plan del Govern para ceder suelo público por 75 años con el objetivo de construir 50.000 pisos hasta el 2030 como ejemplo de colaboración público-privada.

Estas actuaciones forman parte del Plan 50.000, un programa que consiste en la movilización de terrenos de titularidad pública para ceder su uso a empresas durante más de siete décadas, permitiendo que los promotores gestionen viviendas de alquiler asequible, informa la Conselleria de Territorio en un comunicado.

La Generalitat ha localizado hasta ahora 670 solares disponibles con el proposito de construir de más de 22.000 viviendas que retornarán a manos de la Generalitat o de los ayuntamientos implicados cuando finalice el periodo de concesión.

Cirici ha alertado en el congreso de que "solo el 3%" del parque de vivienda es público en comparación con una media del 15% en Europa.

Sobre las perspectivas a largo plazo, la directora general ha explicado que "la idea es programar nuevo suelo para construir 214.000 pisos más hasta el 2040 o 2050".