El Govern prevé destinar 143,4 millones a una Acción Exterior "más ambiciosa" y de mirada larga

El conseller de de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, en comisión parlamentaria - PARLAMENT

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat prevé destinar 143,4 millones de euros para 2026, en el marco de los Presupuestos de 2026 del Govern, que se está tramitando en el Parlament, 50,4 millones de euros más que en las cuentas de 2023, y que buscan impulsar una acción exterior "más ambiciosa" y de mirada larga.

Así lo ha explicado este viernes el conseller de de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, en comisión en el Parlament, donde ha asegurado que el ejercicio presupuestario no puede ser ajeno al contexto internacional, tras lo que ha mencionado conflictos como el de Irán y Oriente Próximo y la guerra en Ucrania.

El conseller ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios en la tramitación de las cuentas: "Todos estamos obligados a abandonar nuestra zona de confort y demostrar que somos capaces de unir esfuerzos a la hora de defender los valores sobre los que se fundamenta nuestra sociedad".

Duch ha agradecido a ERC y Comuns la "buena política", el diálogo y la negociación que han hecho posibles las cuentas, que ha asegurado que permitirán actuar con unas prioridades claras y bien definidas y afrontar los retos globales, y ha destacado que son expansivas.

"El futuro del mundo no está escrito, pero el presente nos presenta tendencias preocupantes", ha avisado el conseller, que ha insistido en que defender la democracia y el estado de derecho es demasiado importante como para dejarlo en manos de otros.

Duch también ha destacado que el Ejecutivo de Salvador Illa es el que más ha hecho por el catalán en Europa: "En 2 años, mucho más que otros gobiernos que en 10, 15 y 20 años", ha subrayado.

EJECUCIÓN DE ANTERIORES CUENTAS

El conseller ha asegurado que el aumento de la dotación de su departamento se justifica por los objetivos alcanzados en los últimos ejercicios, cuando se alcanzó un 93% de la ejecución del presupuesto en 2024 y "en materia de cooperación, del 99% en 2025".

Ha detallado que el presupuesto se divide en tres grandes prioridades: la acción exterior del Govern, con una dotación de 43,8 millones de euros; la cooperación al desarrollo, que se duplicar llegando a 85,6 millones, y la acción exterior no realizada por el Govern sino por otras entidades, con una inversión de 14 millones.

En cuanto a la acción exterior catalana, ha destacado que la partida para las delegaciones en el exterior será de 18,81 millones de euros, un aumento de 2,3 millones con respecto a 2023, debido a la apertura de 3 nuevas delegaciones en China, Canadá y Jordania, que forman parte del acuerdo de investidura con los republicanos.

La cooperación al desarrollo es el área que más aumentará su dotación presupuestaria, ya que llegará a los 85 millones de euros, con un aumento de 40 millones, con el objetivo de llegar en 2030 al 0,7% del Presupuesto para cooperación --actualmente se sitúa en el 0,32%--.

Ha concretado que dedicarán a Palestina 2,5 millones de euros para acción humanitaria, 8 millones para proyectos al desarrollo y a educación global y 1,5 millones para el desarrollo del proyecto Catalunya Casa d'Acollida Palestina, que el Govern aprobará en las próximas semanas.

HUB DE HUAWEI

En cuanto a las preguntas que le ha hecho el PP relativas a Huawei, el conseller ha asegurado que ya dio todas las explicaciones al respecto en el pleno del Parlament, y ha añadido: "El hub de Huawei más importante de Europa está en Madrid. ¿Y quién lo inauguró? La señora Díaz Ayuso", tras lo que ha emplazado al diputado popular a hacer sus preguntas a la Comunidad de Madrid.

"Donde realmente hay una presencia importante de Huawei no es aquí, es en Madrid. Y por cierto, también en Murcia, es decir, que también puede llamar a su presidente de su gobierno autonómico y con Vox", ha zanjado.

DEBATE DE LOS GRUPOS

El diputado de Junts Francesc de Dalmases ha asegurado que su voto en contra a los Presupuestos es "un no a tener que elegir entre la corrupción española de izquierdas y la corrupción española de derechas", en alusión a los casos judiciales del entorno del PSOE, y ha calificado de comedia la aprobación de las cuentas tras las elecciones andaluzas, ya que asegura que todo el mundo sabía que finalmente tendrían el apoyo de ERC y Comuns.

Ana Balsera (ERC) ha defendido la necesidad de que Catalunya tenga unas cuentas aprobadas, por lo que ha destacado que desde ERC se han salido de su línea pura ideológica para hacer avanzar a Catalunya, y ha asegurado que su partido ha aportado "la ambición que no tiene este Govern".

Desde el PP, Hugo Manchón ha pedido a Duch explicar quién incluyó la reunión con Huawei en la agenda del viaje del presidente del Govern, Salvador Illa, en China, y ha reclamado saber si el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido "cualquier papel, directo o indirecto".

Alberto Tarradas (Vox) ha asegurado que el retraso en la aprobación de las cuentas no es casual, sino que se debe a que los socialistas "necesitaban esconder este pacto durante las elecciones andaluzas, por electoralismo", y ha sostenido que los Presupuestos son el precio político que Illa paga para mantenerse en la Generalitat.

AVANCE "HISTÓRICO" EN COOPERACIÓN

El diputado de los Comuns Andrés García Berrio ha defendido que las cuentas permiten avanzar y ha destacado que el acuerdo alcanzado entre el Govern y su formación política incluye un "aumento sustancial de los fondos destinados a la cooperación" al desarrollo, que ha calificado de avance histórico.

El diputado socialista Alberto Bondesio ha afirmado que los acuerdos del Govern con ERC y Comuns son un acto "de valentía, de responsabilidad y de generosidad", y ha criticado que otros grupos parlamentarios hablen de comedia y les ha acusado de bloquear sistemáticamente las iniciativas del Ejecutivo catalán.

La CUP y Aliança Catalana no han asistido a la comisión y, por tanto, no han participado en el debate.