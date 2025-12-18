El Govern prevé movilizar 8.000 millones para construir unos 100.000 pisos públicos

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda, Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado este jueves que el Govern prevé movilizar 8.000 millones de euros para promover unas 100.000 viviendas públicas.

Lo ha explicado en declaraciones a la prensa, después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, prometiera en el último Debate de Política General (DPG) impulsar la construcción de unos 210.000 pisos en Catalunya, y que entre el 40% y el 50% serían de protección oficial.

Paneque ha indicado que estos 8.000 millones se quieren destinar a urbanizar parte del suelo, que podrá albergar la totalidad de esa reserva a vivienda asequible.

179 ÁREAS

Por ahora ya se han preseleccionado a 179 áreas de suelo las zonas distribuidas en Catalunya y en las que, hasta 2030, trabajará para convertirlos en solares urbanizables.

La inversión de la Generalitat pasa precisamente para impulsar la viabilidad de parte del desarrollo del suelo a solares edificables, para lo que ha reservado una cesión de aprovechamiento urbanístico del 15%, asegurando una rentabilidad en las promociones de entre el 4% y 6%.

CESIÓN DE APROVECHAMIENTO

"Esta cifra es la inversión de lo que costará liderar la promoción de las viviendas protegidas dentro del plan que debemos liderar con el 15% de la cesión de aprovechamiento", ha afirmado la consellera.

Para poder actuar como promotor en parte de este plan, el Govern ha incluido en el proyecto de ley aprobado este jueves, en el que ha sacado adelante la regulación del alquiler de temporada, otras medidas en el ámbito de la obra pública, de urbanismo y vivienda como es la destinación de fianzas para la construcción de vivienda protegida y ampliación de los derechos de tanteo y retracto.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)