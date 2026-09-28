El Govern prevé poner en marcha el nuevo tramo de la L8 a principios de 2032

La consellera de Territori del Govern de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la presentación del estado de las obras de alargamiento de la L8 en la Gran Via de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat prevé poner en marcha el nuevo tramo de la L8 --que unirá las estaciones de plaza Espanya y Gràcia-- a principios de 2032, con el inicio de la construcción del túnel a principios de 2027 y su finalización durante el primer trimestre de 2028.

El conjunto de las obras costará unos 500 millones de euros hasta su puesta en marcha, según ha detallado a los medios este lunes la consellera de Territorio del Govern, Sílvia Paneque; la primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Laia Bonet y la directora de Proyectos de la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad, Begoña Casablancas.

Durante los trabajos en la calle Llançà de este verano se encontraron cables de anclaje subterráneo de edificaciones cercanas, lo que obligó a actuaciones adicionales que no han tenido impacto en el calendario de obras, ya que la parada de la tuneladora principal estaba planificada desde el principio.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)