El Govern se propone duplicar los usuarios de tren hasta 2040 con un nuevo plan de servicios

El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha presentado el nuevo plan de servicios ferroviarios de Catalunya, que prevé que se pueda duplicar el número de usuarios de los servicios ferroviarios catalanes hasta 2040 y alcanzar el millón de viajeros diarios, frente los 450.000 actuales.

Lo ha dicho este martes en rueda de prensa junto al secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, y Paneque ha explicado que el nuevo plan está formado por "servicios estructurantes" entre los principales núcleos de Catalunya.

Además, contempla los servicios de Rodalies de las 4 provincias y servicios suburbanos en las áreas metropolitanas de Barcelona y Tarragona, y que los horarios sean "regulares, repetitivos y fáciles de recordar".

Así, el objetivo es una frecuencia "parecida a la del Metro" en los servicios suburbanos, de 30 minutos en las Rodalies de cada demarcación y de 1 o 2 horas en los servicios estructurales que puedan usar tanto la red convencional como la de alta velocidad.

Además, el modelo propone conexiones con Francia, además de con Aragón y la Comunidad Valenciana, y contempla todos los servicios ferroviarios interurbanos en Catalunya: Rodalies, FGC y Avant.

El plan prevé alcanzar los 27,8 millones de kilómetros de vías, así como la compra de 182 trenes nuevos y la contratación de 419 maquinistas y 266 interventores.

En todo caso, los responsables del plan de servicios no han calculado las inversiones necesarias para llevar a cabo todos los proyectos.

CAMBIO PROFUNDO

Paneque ha asegurado que es "muy necesario" que el cambio en el sistema sea profundo para que el sistema ferroviario sea fiable, sostenible, accesible y pensado desde la perspectiva de los usuarios.

Por ello, ha destacado la necesidad de que el sistema ferroviario sea fiable, ya que "sin fiabilidad no hay confianza, y sin confianza no hay cambio de hábitos", por lo que, más allá de ampliar servicios o crear nuevas conexiones, la prioridad es que el sistema funcione todos los días.

En todo caso, la consellera ha explicado que los cambios del nuevo plan serán progresivos, con algunas mejoras en las líneas R1, R2, R3, R4, R-Aeroport, Regionals del sur y FGC en 2027 y 2028, y la duplicación de frecuencias y mejoras en Regionals del norte, la futura línea Reus (Tarragona)-Girona y los servicios Avant en 2030.

Finalmente, entre 2035 y 2050 se verán los incrementos de frecuencias, la futura línea orbital, prolongaciones de líneas y servicios transfronterizos e intercomunidades.

POR PROVINCIAS

Paneque ha explicado que, en la provincia de Barcelona, la voluntad es reforzar la capacidad del sistema con una alta frecuencia de paso y servicios semidirectos para conectar los polos regionales, así como nuevas conexiones y prolongación de líneas.

En Girona, se impulsará el eje Figueres-Girona-Maçanet, con un tren cada 30 minutos entre los dos extremos, mientras que en Lleida el objetivo es reforzar y consolidar el núcleo de Rodalies actual, con una estructura radial con 4 ramas.

En Tarragona, la voluntad es crear una "gran red de alcance territorial", con un tren por hora en todas las líneas y un tren cada 30 minutos entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders, y cada 15 minutos entre Tarragona y Reus.

Para conectarlo, se crearán nodos de correspondencia para ofrecer enlaces competitivos en Lleida, Sant Vicenç de Calders, Barcelona-Sants y Maçanet, así como intercambiadores parciales en Tarragona, Girona, Figueres, Martorell y el Vallès.