El Govern quiere limitar la compra especulativa de vivienda a través de la ley de urbanismo

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Fachada de un edificio, a 25 de abril de 2023, en Barcelona - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que el Govern tiene "toda la voluntad" de trabajar para limitar la compra especulativa de vivienda a través de la Ley de Urbanismo.

En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat posterior a la reunión del Consell Executiu, Paneque ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando a partir de la propuesta presentada por los Comuns para adecuarla "de la mejor manera posible" a los informes de los expertos y a la legalidad vigente.

En este sentido, ha dicho que el Govern trabajará para hacer posible esta iniciativa buscando las mayorías necesarias para, posteriormente, tramitarla en el Parlament.

"Una vez elaborados y compartidos los informes, nosotros entendemos que esta es una medida que va en la línea del despliegue inédito que ha hecho este Govern, el más amplio y más importante que se ha hecho hasta ahora en políticas de vivienda", ha agregado la consellera.

CONDICIÓN DE LOS COMUNS

Limitar la compra especulativa de vivienda es una condición de los Comuns para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que el Govern quiere impulsar durante el primer trimestre de este año, y el grupo de Jéssica Albiach ha reclamado "voluntad política" para hacerlo posible.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó este lunes que el Govern está estudiando esta iniciativa y que espera "pronto" tener noticias en este sentido.

El sábado los informes solicitados por la Generalitat a expertos concluyeron que prohibir la compra especulativa es tanto viable como constitucional.