El Govern recalifica suelo para facilitar la construcción de vivienda en la Fatarella (Tarragona)

Mapa de la zona en la que se modifica el planeamiento urbanístico - INCASÒL

TARRAGONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha impulsado la modificación del planeamiento urbanístico del sector del Pla de la Bassa de la Fatarella (Tarragona) para facilitar la construcción de vivienda, informa el Incasòl en un comunicado este miércoles.

Se trata de unos terrenos propiedad del Incasòl y que hasta ahora están clasificados como suelo no urbanizable, y el objetivo es crear un nuevo ámbito residencial.

La propuesta contempla la construcción de 12 parcelas unifamiliares, que es el tipo de vivienda más demandada en el municipio.

La superficie total del suelo es de 11.720 metros cuadrados, con un techo edificable previsto de 2.771 metros cuadrados, y está previsto que el precio del suelo esté por debajo de los 50.000 euros.

Las futuras viviendas deberán tener planta baja, primera planta y desván, y la iniciativa responde a la falta de vivienda disponible en el municipio.