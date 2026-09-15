El Govern reconoce a la Colla Castellera d'Euskal Herria como comunidad catalana en el exterior

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu. - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado reconocer la Colla Castellera d'Euskal Herria como comunidad catalana en el exterior, lo que le permitirá acceder a servicios, ayudas y programas de apoyo destinados a comunidades catalanas en el exterior.

En un comunicado este martes tras la reunión del Consell Executiu, el Ejecutivo catalán ha explicado que esta entidad, fundada en septiembre de 2024, es un "punto de promoción, práctica y difusión de los castells" en el País Vasco.

La Colla cuenta con más de un centenar de miembros, está constituida como asociación sin ánimo de lucro en Vitoria, y ya ha organizado hasta la fecha más de 30 ensayos generales rotativos entre Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Oñati, y ha participado en 5 diades castelleres, celebrado 10 talleres y actuaciones comerciales y de exhibición, y realizado 3 viajes a Lleida, Tarragona y Madrid.