El Govern refuerza el apoyo municipal para añadir la mirada social en proyectos del Pla de barris

El director general de Migraciones y Refugio, David Moya, durante su intervención - DRETS SOCIALS

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat ha reforzado el apoyo a los municipios para que incorporen la mirada social y comunitaria en los proyectos del Pla de barris i viles de Catalunya 2025-2029, ha informado en un comunicado este miércoles.

El Departament participó este martes en la segunda Jornada Técnica de la convocatoria 2026 de este plan, organizada por la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica para acompañar a los municipios en la definición de proyectos.

La jornada reunió a representantes de 106 municipios interesados en presentarse a la nueva convocatoria del plan: esta iniciativa impulsa actuaciones integrales para reducir las desigualdades territoriales y sociales y "mejorar la calidad de vida" en los barrios catalanes.

El departamento de Derechos Sociales e Inclusión estuvo representado por tres ámbitos de actuación --acción comunitaria e inclusión social, asociacionismo y voluntariado e inmigración-- y esta participación ha permitido presentar a los ayuntamientos diferentes herramientas y experiencias para "reforzar la cohesión social, la participación ciudadana y el trabajo comunitario".

La responsable del programa Barris amb Futur, Laura Iglesias, compartió la experiencia de acompañamiento que el Departament ofrece a los municipios para incorporar la dimensión comunitaria en sus proyectos; y el director general de Migraciones y Refugio, David Moya, expuso actuaciones vinculadas a la inclusión y convivencia en barrios con una "elevada diversidad social y cultural".

Durante la jornada, también se han compartido los resultados del proyecto piloto para reforzar la calidad de las propuestas presentadas por los municipios, y la experiencia ha mostrado que "la incorporación de una mirada comunitaria y participativa contribuye a mejorar las candidaturas".