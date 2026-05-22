El Govern refuerza en México las alianzas para impulsar el sector agroalimentario catalán

El conseller Òscar Ordeig en el cierre de su visita institucional a México - CONSELLERIA DE AGRICULTURA

BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha cerrado la visita institucional a México que ha tenido lugar esta semana con una agenda centrada en el fortalecimiento de las relaciones institucionales, comerciales y agroalimentarias entre Catalunya y el país estadounidense, informa este viernes en un comunicado.

En su viaje, el conseller Óscar Ordeig ha participado en el Foro Económico 'Sectores estratégicos entre México y Catalunya desde la perspectiva regional', celebrado en Ciudad de México, donde se han abordado las oportunidades derivadas de la modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y México, el miércoles 20 de mayo.

La iniciativa ha sido impulsada por la Delegación del Govern en México y Centroamérica en colaboración con la Secretaría de Economía de México.

Durante su intervención, el titular de Agricultura ha situado la modernización del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México como una "oportunidad estratégica" para reforzar las relaciones comerciales e institucionales entre ambos territorios.

"Desde Catalunya vemos este acuerdo como una apuesta clara por el multilateralismo, por el comercio abierto y por una economía internacional basada en reglas compartidas, estabilidad jurídica y cooperación entre territorios", ha afirmado Ordeig.

En el ámbito agroalimentario, Ordeig ha remarcado que el acuerdo permitirá eliminar prácticamente todos los aranceles sobre los productos agroalimentarios europeos y facilitar el acceso al mercado mexicano de sectores estratégicos como el aceite de oliva, los vinos y espumosos, los productos procesados y varios productos gourmet de alto valor añadido.

El conseller también ha subrayado que la modernización del acuerdo contribuirá a reducir obstáculos no arancelarios, agilizar los procedimientos sanitarios y facilitar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas.

Por último, el conseller ha manifestado que el acuerdo "preserva plenamente la capacidad de ambas partes para mantener y reforzar sus normas sanitarias, medioambientales y de seguridad alimentaria".

En este sentido, ha insistido en que "la apertura comercial no implica renunciar al derecho de regular ni una reducción automática de los estándares", sino que reconoce la facultad de México y la Unión Europea de proteger la salud, el medio ambiente y la seguridad de los consumidores.

La participación catalana en el foro también ha incluido la intervención de la secretaria general del Departamento, Cristina Massot, en una mesa de trabajo sobre competitividad, innovación y desarrollo de cadenas de valor agroalimentarias.

PRODECA

La visita institucional ha coincidido con el despliegue de la campaña Catalan Food PRISSA, una actuación de promoción comercial impulsada por Prodeca, la promotora de los alimentos catalanes, con la colaboración de la Delegación del Govern en México y Centroamérica.

La actuación se ha desarrollado durante el mes de mayo en 13 establecimientos de la cadena gourmet PRISSA en todo el país y ha contado con la participación de 21 empresas catalanas y más de 100 referencias de productos agroalimentarios, como vinos, espumosos, aceites de oliva virgen extra, conservas, vermuts, dulces y productos.