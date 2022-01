El Govern reserva la cuarentena a los no inmunizados en extraescolares de alto riesgo

Tendrán que hacer cuarentena si hay un positivo en el grupo los no inmunizados en actividades de alto riesgo

Tendrán que hacer cuarentena si hay un positivo en el grupo los no inmunizados en actividades de alto riesgo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reservado las cuarentenas de siete días para los participantes no inmunizados en actividades extraescolares de alto riesgo cuando se dé un positivo en el grupo, ha informado en un comunicado este viernes tras adaptar al protocolo de los centros educativos el plan de actuación de estas actividades.

De esta manera, establece que son de alto riesgo aquellas actividades con contacto físico estrecho continuo como el básquet, el hockey o los grupos de 'castellers', y aquellas con aumento de la expulsión de gotas respiratorias, así como el canto coral o tocar instrumentos de viento.

Ha recordado que en la fase actual de la pandemia --fase II de mitigación-- no se harán pruebas diagnósticas a los contactos estrechos.

También ha detallado que las personas no inmunizadas son aquellas que no cuentan con la pauta completa de vacunación y que no hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses.

Asimismo, el Ejecutivo catalán mantiene la recomendación de que las extraescolares se lleven a cabo en grupos estables y, "siempre que sea posible", en espacios exteriores o interiores con buena ventilación.