El Govern retoma las obras de un tercer carril en un tramo de la C-55 en Barcelona por 2,5 millones

Imagen de un cartel de las obras en la C-55. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha retomado las obras para construir un tercer carril en la C-55, en el tramo entre Sant Vicenç de Castellet y Castellgalí (Barcelona), con una inversión prevista de 2,5 millones de euros, informa este miércoles en un comunicado.

Las obras, que desde el departamento han afirmado que son compatibles con el proyecto de desdoblamiento de la C-55 en el que está trabajando, tienen el objetivo de disminuir la afectación que tiene el río Llobregat en la vía y mejorar así la fluidez del tráfico en la carretera.

Las obras comprenden un tramo de 1,2 kilómetros y está previsto que finalicen en otoño, y, entre otras actuaciones, comportarán estrechar los carriles de circulación para habilitar el espacio necesario en las aceras.