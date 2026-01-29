El Govern revisará la documentación exigida a autónomos para acceder a la justicia gratuita

Archivo - Entrada de la sede de la sindicatura de Greuges. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática ha aceptado las sugerencias de la Sindicatura de Greuges y revisará la documentación que los autónomos tenían que entregar para acceder a la justicia gratuita, según ha informado la institución catalana en un comunicado este jueves.

La institución había recibido "diversas" quejas de personas que trabajan por cuenta propia a las que se les había denegado el acceso a la justicia gratuita por no poder aportar las tres últimas declaraciones trimestrales del IRPF, un requisito que, según la normativa tributaria vigente, no les es exigible.

La Sindicatura consideró que esta práctica vulneraba el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y suponía un obstáculo para acceder a la justicia en condiciones de igualdad y, tras su intervención, el departamento ha admitido la necesidad de revisar la documentación requerida y ha aceptado sustituir estos comprobantes por otros, como el informe actualizado de las bases de cotización a la Seguridad Social.