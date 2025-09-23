El Govern traslada su pésame por la muerte de dos personas en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha traslado su pésame por la muerte de dos personas, padre e hijos, en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) como consecuencia de las intensas lluvias del domingo en algunas zonas de Catalunya.

En rueda de prensa este martes posterior al Consell Executiu, ha explicado que ambos murieron después de que el coche en el que viajaban fuera arrastrado por la rápida crecida de un río.

Según Paneque, las intensas lluvias provocaron afectaciones en diferentes puntos de Catalunya, sobre todo en las comarcas del Bages y Anoia.