El Govern ultima un instrumento jurídico para impulsar el crecimiento empresarial

El presidente de Pimec, Antoni Cañete; el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciado que "muy en breve" el Govern aprobará un Acuerdo para crear un instrumento jurídico que tendrá el objetivo de impulsar el crecimiento empresarial.

Lo ha dicho este miércoles en la inauguración de la Cimera Industrial de Catalunya 2030 junto al presidente de Pimec, Antoni Cañete, y que ha sido abierta por el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro.

Sàmper ha subrayado que el tamaño de las empresas es "sinónimo de resiliencia de las empresas", y ha explicado que en otros países tienen leyes que facilitan que las empresas crezcan.

Por otro lado, el conseller ha explicado que el Pacte Nacional per a la Industria 2026-2030 también se aprobará en las próximas semanas, y que tendrá "capacidad de adaptación" y más de 4.000 millones de euros para la industria.

"Lo que se deberá hacer es ejecutar" estas inversiones, ha añadido, y ha dicho que el PNI tendrá una especial atención a la industria 4.0 y al sector de las nuevas tecnologías.

Sàmper ha señalado que la "diferencia fundamental" de la economía alemana con la economía catalana es el número de empresas grandes y medianas per cápita, y ha destacado que estas empresas dan resiliencia a la economía.

CAÑETE

Cañete ha lamentado que en las últimas décadas la aportación de la industria al producto interior bruto (PIB) ha pasado del 28% al 19% y ha asegurado que, en la actualidad, el mundo no tiene nada que ver con el que había en años anteriores.

"En este nuevo mundo la industria es el elemento más importante" posible para la economía, ha dicho, y ha añadido que aporta resiliencia, competitividad y liderazgo a la economía.

Por ello, ha reclamado que la nueva legislación impulse a las empresas para que la "microempresa pase a ser pequeña; la pequeña, a mediana, y la media, a gran empresa", ya que la gran empresa y la mediana deben ser tractoras de la economía.

NAVARRO

Navarro ha agradecido a Pimec la organización de la Cimera y ha destacado que la industria es la base de la economía productiva, que ha dicho que crea "riqueza real" y la ha contrapuesto a la economía especulativa.

Ha añadido que es necesario trabajar para "poner a la industria en el centro de la actividad" económica y ha puesto como ejemplo el DFactory Barcelona --donde se ha celebrado el evento-- como punto de unión entre grandes empresas y pymes.

El delegado especial ha señalado que juntar a multinacionales y pymes en un solo espacio hace que se relacionen "porque hablan el mismo idioma y usan las mismas tecnologías", lo que permite crear nuevas oportunidades de negocio.