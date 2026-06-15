Govern, universidades e IBEI impulsan prácticas en la Conselleria de Acción Exterior y delegaciones

El president de la Generalitat, Salvador Illa; los consellers Juame Duch y Núria Montserrat; los rectores de las 7 universidades públicas catalanas y el presidente del IBEI, en el Palau de la Generalitat este lunes por la firma del acuerdo - GENERALITAT

BARCELONA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, universidades públicas catalanas y el Institut Barcelona d'Estudis Internacional (IBEI) han firmado un convenio marco de cooperación que permitirá a estudiantes de máster y posgrado hacer prácticas remuneradas en los servicios centrales del Departament, en Barcelona, y en las delegaciones del Govern en el extranjero.

Según informan las Consellerias de Investigación y Universidades y la de UE y Acción Exterior en un comunicado este lunes, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado la bienvenida a los 40 estudiantes asistentes al acto y ha explicado que la Administración necesita atraer el mejor talento que salga de las universidades públicas catalanas y jóvenes con "vocación de servicio público".

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, ha señalado que muchas veces se habla de proyección internacional de Catalunya, de su presencia en Europa o de su capacidad de influencia en el mundo, pero que "ninguno de estos objetivos será posible sin personas preparadas para hacerlos realidad".

"Por eso abrimos puertas a una nueva generación de profesionales que ayudarán a proyectas a Catalunya, a construir puentes con el mundo y a defender los valores de la democracia, la cooperación, el progreso y el compromiso europeo que nos definen", a lo que ha añadido que es una inversión de talento y, sobre todo, de futuro.

RECONOCIMIENTO AL SISTEMA UNIVERSITARIO CATALÁN

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha destacado que Catalunya "siempre ha tenido una vocación internacional y quiere seguir teniendo un papel protagonista en las instituciones europeas".

Cree que estas prácticas hacen emerger el talento que hay en las universidades y que ofrecer a los estudiantes la oportunidad de una formación especializada y remunerada en el ámbito de la UE y "suponen un reconocimiento a la excelencia del sistema universitario catalán".

Han firmado el primer convenio Juame Duch y los rectores de las 7 universidades públicas: Joan Guàrdia (Universitat de Barcelona), Francisco Javier Lafuente (Universitat Autònoma de Barcelona), Francesc Torres (Universitat Politècnica de Catalunya), Eulàlia de Nadal (Universitat Pompeu Fabra), Josep Pallarès (Universitat Rovira i Virgili), Maria Àngels Balsells (Universitat de Lleida) y Josep Calbó (Universitat de Girona).

El convenio con el IBEI lo han firmado el conseller Duch y el presidente del instituto, Jacint Jordana.