El GP de Formula 1 de Catalunya elevó la ocupación de alojamientos al 88% en el Vallès Occidental

BARCELONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Fórmula 1 de Catalunya del 10 al 13 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya en Montmeló (Vallès Oriental) elevó la ocupación de los alojamientos turísticos al 88,3% en el Vallès Occidental y al 84% en el Oriental, según la encuesta de ocupación de alojamientos turísticos de LABturisme de la Diputación de Barcelona.

Así, las pernoctaciones aumentaron en ambas comarcas respecto a la edición anterior, aunque en el caso del Maresme la ocupación bajó al 75%, un 5,3% menos, informa la corporación provincial en un comunicado este lunes.

En la ciudad de Sabadell (capital del Vallès Occidental) la ocupación se situó en un 95%, en la que es la primera vez que se recogen datos, mientras que Granollers (capital del Vallès Oriental) alcanzó un 88%, un 5,3% más.

Los datos comparan los datos de ocupación durante el GP de 2025, que tuvo lugar del 28 al 31 de mayo, por lo cual las fechas pueden afectar a las variaciones interanuales.

El informe también indica que el precio medio de la habitación doble de hotel fue de 167,2 euros en el Vallès Oriental, la comarca con el precio más elevado, mientras que el precio medio en el Vallès Occidental fue de 155,4, y de 108 en el Maresme.