Gracie Abrams actuará en mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Archivo - Gracie Abrams actúa en la primera jornada de Mad Cool 2025 en el recinto Iberdrola Music, a 10 de julio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La cantante estadounidense Gracie Abrams actuará el 27 y el 28 de mayo de 2027 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, informa Ticketmaster en un comunicado de este jueves.

Los conciertos serán la única parada en España y el cierre de su gira europea 'The Look At My Life Tour', que habrá pasado por Londres, Ámsterdam, Berlín y Estocolmo.

Para sus shows en Barcelona, la autora de 'That's So True' y 'I Love You, I'm Sorry' tendrá como telonero a Jake Minch.