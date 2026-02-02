Graduados sociales catalanes avisan de "colapso y sobrecarga" por el bloqueo de la ley 'ómnibus'

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida (Cgsbgll) pide "urgentemente" un acuerdo parlamentario que permita aprobar la ley 'ómnibus' ya que la falta de convalidación de esta norma afecta directamente al trabajo del colectivo de graduados y graduadas sociales, causando "colapso y sobrecarga" en su labor.

El conocido como decreto ómnibus, que incluye medidas esenciales en materia de cotizaciones a la Seguridad Social, pensiones y Salario Mínimo Interprofesional (SMI), "vuelve a generar incertidumbre normativa, improvisación y falta de planificación", critica la entidad colegial en un comunicado este lunes.

La decana del Cgsbgll, Montserrat Cerqueda, ha advertido que "es fundamental que estos escenarios no se repitan en el tiempo" y ha recordado que esta situación ya ocurrió en el 2024.

"No se puede seguir legislando sin tener en cuenta a los profesionales que trabajamos a diario en el ámbito del derecho laboral y de la Seguridad Social", ha avisado.

Por ello, el Colegio catalán se suma a la queja presentada por el Consejo General de Graduados Sociales de España ante "el colapso que sufre el colectivo a consecuencia de la falta de consenso político y de convalidación de las normas en materia laboral".