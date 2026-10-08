El Gran Recapte 2026 pondrá el foco en las "nuevas pobrezas" los próximos 13 y 14 de noviembre

Rueda de prensa de presentación del Gran Recapte 2026 - BANC DELS ALIMENTS

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gran Recapte 2026 del Banc dels Aliments de Catalunya, que se celebrará los próximos 13 y 14 de noviembre, estará dedicado a las conocidas como "nuevas pobrezas" que, según afirman, han llevado a miles de familias a necesitar el apoyo de las donaciones de alimentos ante el incremento del coste de la vida.

Según explica el Banc d'Aliments en un comunicado este jueves, el objetivo de esta 18 edición es movilizar a 17.000 voluntarios, que ya se pueden apuntar tanto individualmente como en grupo en la página del Gran Recapte.

El objetivo de la iniciativa es conseguir recursos para las 170.000 personas que, mensualmente, recurren a las diferentes entidades pata obtener alimentos y, para ello, Catalunya contará con más de 2.100 puntos de recogida, además de la posibilidad de hacer aportaciones económicas a través de Bizum en el 33596.

El año pasado, el Gran Recapte consiguió reunir 5,2 millones de euros tanto en donaciones económicas como en alimentos, que permitieron comprar alimentos como aceite, leche y conservas, así como otros artículos de alto valor nutritivo, como pescado, carne y huevos.

NUEVAS POBREZAS

La presidenta de l'Associació Catalana de Bancs d'Aliments de Catalunya y del Banc de Girona, Carme Casacuberta, ha destacado que esta será la primera vez que el Gran Recapte se dedique a una causa para visibilizar un "tema de país" como las nuevas pobrezas.

El presidente del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha señalado que mientras que el precio de la vivienda es fijo, las familias acostumbran a "recortar el gasto en alimentación", lo que reporta un efecto muy negativo a largo plazo, según él.

La directora del Banc de Lleida, Teresa Farré, ha alertado de los nuevos perfiles de pobreza que acuden a ellos cada mes: "Tienen trabajo pero no llegan a fin de mes", ha relatado, hecho con el que el presidente del Banc dels Aliments de Tarragona, Josep Maria Solanes, achaca a la vivienda, causante de problemas de salud mental.

Por su parte, la directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha hecho un llamamiento al voluntariado para motivar las donaciones: "Se trata de dedicar el rato que dedicarías a ver una o dos películas", ha señalado.