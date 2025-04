El Gremi de Pastisseria de Barcelona reparte rosas, pan y pasteles de Sant Jordi en Nueva York

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Gremi de Pastisseria de Barcelona, encabezada por su presidente, Miquel Zaqguirre, ha celebrado la Diada de Sant Jordi en Nueva York repartiendo rosas, pan y pasteles de Sant Jordi en el barrio de Greenwich Village, en Manhattan, este domingo.

Los pasteleros catalanes han ofrecido 500 pasteles y 500 piezas de pan de Sant Jordi en una parada en la calle Carmine St y han regalado decenas de rosas a las personas que se han acercado a conocer y probar los productos gastronómicos artesanales y tradicionales en Catalunya, ha informado el Gremi en un comunicado.

Esta iniciativa ha contado con el apoyo de la Farragut Fund for Catalan Culture in the U.S., una fundación que impulsa la cultura catalana y los intercambios artísticos entre Catalunya y Estados Unidos, y el Catalan Institute of America, una organización independiente que promueve la lengua y las tradiciones catalanas en la ciudad.