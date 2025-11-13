Grifols-Biotest recibe la primera aprobación regulatoria para su concentrado de fibrinógeno

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grifols-Biotest ha anunciado que recibido la primera aprobación regulatoria para su concentrado de fibrinógeno, por parte de la autoridad alemana, el Instituto Paul-Ehrlich, para el tratamiento de la deficiencia de fibrinógeno, tanto en su forma congénita (DCF) como adquirida (DAF), este jueves.

La compañía ha añadido que está previsto que durante 2026 las autoridades competentes de España y Austria también concedan la autorización para comercializar este concentrado.

El medicamento aprobado para el tratamiento de la DCF y de la DAF causada por hemorragias debidas a intervenciones quirúrgicas o traumatismos, en adultos, niños y adolescentes.

La DCF es una enfermedad hereditaria poco frecuente, presente desde el nacimiento, provocada por mutaciones genéticas que afectan a la producción o función del fibrinógeno, mientras que la DAF suele estar asociada a hemorragias graves durante procedimientos quirúrgicos complejos o traumatismos.

El fibrinógeno, una proteína plasmática producida en el hígado, desempeña un papel clave en la detención de la pérdida de sangre y en la cicatrización de heridas.