Grifols Egypt eleva su inversión hasta 460 millones para alcanzar 40 centros de donación de plasma

Archivo - Laboratorio de Grifols Egypt - GRIFOLS - MTP - Archivo

El complejo industrial de GEPD en la Nueva Capital procesará 3 millones de litros de plasma en 2029

EL CAIRO (EGIPTO), 12 (EUROPA PRESS)

Grifols Egypt for Plasma Derivatives (GEPD, 'joint venture' de Grifols con el Gobierno egipcio) elevará la inversión del proyecto hasta los 460 millones de euros, con los que prevé aumentar a 40 el número de centros de donación de plasma en el país hasta 2029, entre otras cosas para aumentar la capacidad de recolección hasta los 3 millones de litros.

La compañía conjunta, participada un 51% por National Service Projects Organization (NSPO, en representación del Estado) y un 49% por Grifols, ya había invertido 280 millones desde el inicio del proyecto en 2020, buscando la "autosuficiencia plasmática" del país, que tiene hoy 16 centros de donación y añadirá 4 hasta finales de año, informan fuentes de Grifols.

Esta inversión se ha destinado en gran medida al nuevo complejo industrial de GEPD en la Nueva Capital Administrativa (al este de El Cairo), con capacidad para procesar 1 millón de litros de plasma este año y con la previsión de alcanzar los 3 millones en 2029.

Ahora el plasma se testa manualmente en las instalaciones de Grifols en el complejo 6 de Octubre (en un laboratorio con capacidad de 7.500 muestras diarias que opera las 24 horas) y se envía a Parets del Vallès (Barcelona) en contenedores marítimos para procesarlo y extraer proteínas y devolverlo a Egipto como producto acabado.

Grifols refuerza su apuesta por el proyecto en Egipto con el gran complejo en la Nueva Capital del país --con una superficie de 105.000 m2-- y la nueva inversión de más de 180 millones adicionales: el objetivo es obtener plasma local para atender las necesidades de pacientes del país, y podría aportar más de 100 millones de ebitda a la compañía en 2026.

TOMÁS DAGÁ

El vicepresidente del Consejo de Grifols Egypt, Tomás Dagá, ha asegurado que los sistemas regionales, bien desarrollados y apoyados en capacidad industrial, son "esenciales para reducir dependencias externas y contribuir a garantizar de forma sostenible el acceso a medicamentos derivados del plasma".

Ha explicado que por eso Grifols Egypt ha aprobado la puesta en marcha del nuevo plan de crecimiento, por el que se invertirán 180 millones adicionales de 2026 a 2029, con el fin de "acelerar el desarrollo de las infraestructuras industriales necesarias para consolidar la autosuficiencia de Egipto" en medicamentos derivados del plasma.

LABORATORIO AUTOMATIZADO

Las nuevas instalaciones de la Nueva Capital, que tendrán más de 1.000 trabajadores, incluyen el primer laboratorio automatizado de análisis de plasma de Oriente Medio y África, que ya está instalado y a la espera de su validación para empezar a usarlo, lo que permitirá analizar más de 5.600 muestras por turno, más del doble que en la actualidad.

El complejo, construido por Grifols Engineering, inaugurará en octubre los edificios de la fase 1 del proyecto, como el laboratorio y un gran almacén logístico de plasma totalmente automatizado, con 1.000 palets de capacidad y trabajará hasta a -30 grados.

Entre finales de 2027 y principios de 2028 entrará en juego la planta de fraccionamiento, para separar las proteínas contenidas en el plasma (que hasta entonces se seguirá haciendo en Parets del Vallès).

A partir de 2029, con la intención de estar operativos completamente en 2030 tras su validación, se prevé terminar los espacios de purificación y producto acabado, lo que incluye control de calidad y packaging, entre otras, para convertir las proteínas en producto final.

Todos estos edificios están conectados por un pasillo interior, lo que facilita el transporte del plasma entre ellos, ya que las botellas pasan de 15 a 8 a -30 grados de temperatura en los diferentes procesos, y en la superficie del complejo también está contemplado el espacio para expandir la industria cuando sea necesario.

Una vez el laboratorio esté operativo, el complejo 6 de Octubre se mantendrá por contingencia, y, con todos los centros de donación y el nuevo complejo industrial en marcha, se prevé que GEPD consolide una plantilla de unas 5.000 personas en Egipto.

EL PLASMA EGIPCIO

La donación de plasma, formado por un 92% de agua y un 8% de proteínas y cadenas proteicas, no estaba regulada en Egipto hasta 2020, cuando Grifols traspone la regulación americana para implementar el proyecto de autosuficiencia en los hemoderivados.

Así, los egipcios pueden donar plasma en los centros de Grifols Egypt una vez por semana solo si son donantes recurrentes (Grifols usa su plasma a partir de la tercera donación) y reciben una compensación de unos 14 dólares, el "mismo precio independientemente del volumen de plasma donado", explican fuentes de la compañía.

Desde el inicio del proyecto, se han entregado más de 1,6 millones de viales producidos con plasma egipcio a hospitales y centros de salud públicos y se han hecho más de 120.000 chequeos médicos gratuitos a donantes.

EXPORTACIÓN DE PLASMA

Tras la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en diciembre de 2025 de toda la cadena de valor de Grifols Egypt en el país, las medicinas de plasma recogido en el país se pueden destinar a otros mercados cuando las necesidades locales ya están cubiertas.

De esta forma, el plasma egipcio, una vez procesado en Parets del Vallès, vuelve al país para cubrir la demanda interna, mientras que el excedente abastece a África y Oriente Medio y, en última instancia, a Europa.

Además, Europa empieza a indagar en la autosuficiencia en medicamentos derivados del plasma: según fuentes de Grifols, "un país europeo ha mostrado interés" en implementar su propio programa de autosuficiencia.