Grifols y McDonald's, premiados por su inclusión laboral en una jornada de la cooperativa TEB

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, en una jornada organizada por la cooperativa TEB. - TEB

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Grifols, McDonald's, Hotel Hilton Diagonal Mar, Iebosa, Loft Immobles, Atlàntida Dependència Barcelona y Soho House han sido galardonadas en la jornada 'Empreses que empoderen', organizada por la cooperativa TEB para premiar a empresas por su inclusión laboral en el marco del programa Sioas.

La entrega de premios ha ido a cargo del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper; el director general del TEB, Artur Feijóo; la directora del Sioas, Claudia Bustos; y de las participantes del Sioas Aliona Sánchez y Eva Pérez, informa la organización en un comunicado este martes.

Con estos reconocimientos, el Govern y TEB han puesto en valor la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y personas con trastornos de salud mental en el territorio vinculada al programa Sioas, financiado por el Departamento de Empresa y Trabajo y el Fondo Social Europeo.

El acto ha continuado con la conferencia 'Co-creando cultura inclusiva, a cargo de la mánager de Cultura, Diversidad, Equidad, Inclusión y Sostenibilidad de Both People & Comms, Lucía Zovich, quien ha reflexionado sobre la importancia de la comunicación interna, la coherencia y el compromiso real para transformar las organizaciones en entornos inclusivos.

Posteriormente, se ha celebrado la mesa redonda 'Empresas con valor inclusivo', donde representantes de Iebosa y Grifols, junto con participantes del Sioas que trabajan en estas empresas, han compartido sus experiencias.