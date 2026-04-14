Grifols refinanciará sus vencimientos de deuda de 2027 con un contrato de crédito TLB

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grifols ha formalizado la refinanciación de sus vencimientos de deuda de 2027 mediante un contrato de crédito de tipo Term Loan B (TLB) estructurado en tres tramos: un préstamo a plazo por un importe principal de 2.000 millones de dólares; un préstamo a plazo por un importe principal de 1.250 millones de euros, y un tramo de crédito revolving por un importe máximo disponible de 2.065 millones de dólares.

Según un comunicado de este martes de la compañía remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los préstamos a plazo tendrán un vencimiento a siete años desde la fecha de formalización del contrato, mientras que el tramo de crédito revolving tendrá un vencimiento a seis años y medio con sujeción a las condiciones establecidas en el mismo.

El TLB en dólares estadounidenses se fijó en SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa de financiación garantizada a un día en USD) más 250 puntos básicos con un OID (Original Issue Discount o Tasa de Descuento Original) de 99,25.

El tramo en euros se fijó en Euribor más 300 puntos básicos con un OID de 99,75 y tanto el TLB como la línea de crédito revolving se benefician de reducciones del margen basadas en el nivel de apalancamiento.

Los fondos obtenidos de la refinanciación se destinarán a amortizar íntegramente el contrato de crédito TLB suscrito en 2019, amortizar y liquidar el importe pendiente restante de los Bonos de 2019 existentes, y proporcionar al Grupo liquidez disponible para su desarrollo, apoyando la simplificación y la ampliación del perfil de vencimientos de la deuda de Grifols.