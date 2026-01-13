La gripe en Catalunya sigue en descenso y por encima del nivel bajo de transmisión

Archivo - Una jeringa durante el inicio de la campaña de vacunación, a 26 de septiembre de 2023, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incidencia estimada de la gripe continúa en descenso durante la segunda semana epidemiológica del año, del 4 al 11 de enero, con 170 casos por 100.000 habitantes, habiendo superado ya el pico epidémico.

La semana anterior la cifra era de 248 casos por 100.000 habitantes, lo que suponía un nivel moderado de transmisión, según datos del Sistema d'Información per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic) recogidos este martes por Europa Press.

El subtipo de gripe predominante --según los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana 51 de 2025-- es el A(H3N2) variante K (87%), por encima del A(H1N1pdmo09) (4,3%).

CONJUNTO DE IRA

La incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) es de 590 afectados por 100.000 habitantes, equivalente a 47.858 casos, por encima del nivel basal de transmisión.

La distribución de virus muestra la gripe como el más predominante (28,8% de las muestras), seguido del VRS (16,4%); en población pediátrica, la positividad de los multitests muestra la gripe A como la más circulante.

GRIPE Y VRS

La incidencia estimada del VRS se mantiene en ascenso con 97 casos por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, el Sars-Cov2 se mantiene estable a niveles bajos de transmisión con una incidencia estimada de 8 casos por 100.000 habitantes.

Los ingresos en camas convencionales registran también un descenso, con un 80% de ingresos por gripe en mayores de 60 años, y un 55% de los ingresos por VRS fueron en menores de 4 años.

COBERTURA VACUNAL

La cobertura vacunal frente a la gripe es del 68% para los mayores de 80 años y del 54% para personas entre 70 y 79 años, mientras frente al Covid-19 es del 55% en mayores de 80 años y del 39% para las personas entre 70 y 79 años.

En niños de entre 6 y 59 meses, la cobertura es del 42% en el caso de la gripe, mientras en VRS es del 94,3% para los nacidos entre abril y septiembre y del 88,5% en los nacidos entre octubre y mayo (un total del 92,5%).