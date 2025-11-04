Una grúa trabaja para retirar restos de un camión incendiado en la AP-7 en L'Aldea (Tarragona)

TARRAGONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una grúa está trabajando este martes a las 18 horas para retirar los restos de un camión que se ha incendiado en la AP-7 en L'Aldea (Tarragona) en sentido sur, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Además, otra está triturando los restos calcinados del remolque y se están llenando bañeras de los vehículos que retiran los restos, por lo que hay unos 9 kilómetros de congestión hasta la salida en el desvío de L'Ampolla (Tarragona).

Por ello, la empresa Comsa informa que el asfalto del carril está dañado y se tendrá que reparar una vez se retiren los restos del camión.