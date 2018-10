Grup Ametller Origen se consolida en Catalunya y se acerca al centenar de tiendas

Publicado 24/06/2018 12:10:44 CET

Cerró 2017 con unas ventas de 163 millones y prevé crecer un 15% este año

BARCELONA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cadena de productos frescos y alimentación Grup Ametller Origen, fundada en 2001 por Jordi y Josep Ametller en Olèrdola (Barcelona), avanza en su consolidación en Catalunya, donde ya cuenta con 94 establecimientos, todos propios, y en lo que queda de 2018 prevé abrir dos o tres centros más, quedándose a las puertas del centenar.

"No nos gusta ser esclavos de un plan de aperturas, pero nos gusta estar atentos a todas las oportunidades", ha dicho en una entrevista de Europa Press el cofundador y director general de Ametller Origen, Josep Ametller, que ha cifrado en una media de seis las aperturas anuales de la firma.

Ametller Origen está presente en tres de las cuatro provincias catalanas --no cuenta con ningún establecimiento en Lleida--, y la próxima apertura que tiene firmada para el presente ejercicio es en El Masnou (Barcelona).

El grupo también está haciendo una fuerte apuesta por la renovación de sus tiendas, pasando de Casa Ametller al nuevo modelo de Ametller Origen, y cada año invierte unos dos millones de euros en la reforma de unos ocho establecimientos, estando ya adaptados 40 del total de la red.

El cambio a Ametller Origen pone el acento en la importancia de volver a los orígenes de los alimentos y en conocer sus propiedades naturales, y es que desde 1830 la familia Ametller se ha dedicado a cultivar y cuidar de sus tierras.

"Somos el productor más grande de tomate en Catalunya", afirma orgulloso Josep Ametller, que ha indicado que los productos frescos tienen un peso medio de entre el 40% y el 50% en sus establecimientos.

Grup Ametller Origen cuenta con un total de 1.500 hectáreas repartidas desde el Maresme a Almería, y desde su obrador de Olèrdola elabora sus cremas de verduras --tiene una cuota del 60% en cremas de verduras de marca de fabricante en Catalunya--, lácteos, tortillas y platos combinados, entre otros productos.

Pese a contar con hectáreas de cultivo fuera de Catalunya, el grupo no prevé de momento dar el salto a ninguna otra comunidad fuera de la catalana: "No estamos cerrados, pero ahora mismo no es prioritario. Queremos consolidarnos en Catalunya".

La compañía, que cuenta con una plantilla fija superior a las 2.000 personas, cerró el ejercicio 2017 con una facturación de 163 millones de euros, lo que supone un 17,2% más respecto a las ventas de 139 millones registradas en 2016, y el objetivo para este 2018 es crecer un 15%.

GREEN VITA

En junio del año pasado, el grupo se hizo con el 85% de la cadena de restaurantes 'healthy' Green Vita, mientas que el 15% restante de la propiedad sigue en manos del exdirector general de Udon y Lizarran, Joan Manel Gili, y la exdirectora de márketing de Unilever, Dunia Moreno.

Actualmente, Green Vita cuenta con tres locales propios en Diagonal Mar, The Style Outlet Viladecans y el centro comercial Glòries, así como con dos franquicias en Splau y Parc Vallès.

"Para este 2018 tenemos cinco franquicias más contratadas en la provincia de Barcelona", ha dicho Ametller, que ha añadido que de cara a 2019 los planes son abrir dos restaurantes propios y siete franquicias.

La cadena persigue el objetivo de estar presente en todos los ámbitos de la alimentación, y para ello también sirve a más de 120 restaurantes al día y ha entrado en el segmento de comedores infantiles, atendiendo a más de 1.000 niños al día, una cifra que quiere triplicar en 2019.

AGROPARQUE APARCADO

Otro de los grandes proyectos que estudiaba el grupo era la construcción del Agroparque, un espacio de 121 hectáreas ubicado entre Gelida y Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona) en el que preveía invertir 50 millones de euros, crear 700 empleos y extender el concepto de alimentación sin residuos químicos.

Las obras iban a empezar este 2018, si bien la iniciativa levantó críticas entre grupos ecologistas de la zona que aseguraron que la empresa quería especular con suelo no urbanizable: "No haremos el Agroparque sin el consenso del territorio. Lo haremos en otro sitio o quizá nunca", ha concluido Ametller.