El Grup Cooperatiu TEB reclama en el acto por su 60 aniversario "más accesibilidad e inclusión"

Acto del 60 aniversario del Grup Cooperatiu TEB - GRUP COOPERATIU TEB

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grup Cooperatiu TEB, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la inclusión de personas con discapacidad, ha reclamado "más accesibilidad e inclusión" con motivo del acto por su 60 aniversario celebrado este lunes en la Sala Paral·lel 62 en Barcelona.

En un comunicado este martes, la organización ha explicado que el acto reunió a unas 600 personas y estuvo encabezado por el presidente del Parlament, Josep Rull.

Además, contó con el estreno del vídeo de la canción 'Capaces de tot', interpretada por Miki Núñez, Sara Roy, Àlex Pérez, el grupo Sexenni y personas con discapacidad del Centre Especial de Treball i el Centre Ocupacional del TEB, así como otro vídeo titulado 'Missió: accessibilitat', grabado en el Parlament.

En su intervención, Rull afirmó que el Parlament debe ser ejemplar en cuanto a accesibilidad cognitiva y lectura fácil si se busca que la sociedad también lo sea, y se comprometió a impulsar este año un plan de accesibilidad en la Cámara catalana.

Por su parte, el presidente de Grup Cooperatiu del TEB, Manuel Morales, recordó que este proyecto nació de 7 familias que "tenían en común hijos con discapacidad intelectual y querían lo mejor para ellos", tras lo que destacó que ahora más de 1.000 personas trabajan en la entidad.

También intervinieron el secretario general de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, y la concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, quienes reconocieron el papel "clave" del TEB.