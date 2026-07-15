El Grup Ramon Barnils exige el fin de la persecución contra Ali Lmrabet en Marruecos

El periodista marroquí Ali Lmrabet - RSF

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha celebrado la puesta en libertad del periodista Ali Lmrabet tras 3 días en custodia policial y ha exigido poner fin a su persecución en Marruecos.

El grupo entiende que no se trata de un episodio aislado sino que se inscribe en un contexto de "presiones, denuncias, campañas de desprestigio y procedimientos judiciales contra periodistas y medios independientes en Marruecos", informa en un comunicado de este miércoles.

Asimismo, considera que usar figuras como la injuria, la difamación o la supuesta difusión de informaciones falsas para perseguir voces disidentes "convierte el sistema judicial en una herramienta de control de la información y para silenciar la crítica".

El Grup Ramon Barnils reclama a las autoridades marroquinas "que garanticen el ejercicio libre del periodismo sin amenazas, vigilancia ni persecución judicial".

Exigen también a los gobiernos e instituciones europeas y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que hagan un "seguimiento activo" del caso y que exijan a Marruecos el cumplimiento efectivos de los compromisos internacionales en materia de libertad de expresión y de prensa y del derecho a la información.