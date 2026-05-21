Grupo Hotusa recauda fondos para la Fundación Grupo SIFU con una gala benéfica en Barcelona

Gala benéfica de Grupo Hotusa, con Cristian Rovira, presidente de Fundación SIFU; Marina López, directora corporativa de Grupo Hotusa; Amancio López, presidente de Grupo Hotusa, y Albert Campabadal, presidente de Grupo SIFU. - GRUPO HOTUSA

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo Hotusa ha celebrado este jueves una gala benéfica a favor de la Fundación Grupo SIFU, con el objetivo de apoyar la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, y ha contado con representación de los ámbitos institucional, empresarial y social de Barcelona.

La velada tiene como objetivo recaudar fondos que se destinarán íntegramente a los programas de integración, autonomía personal e igualdad de oportunidades de la Fundación Grupo SIFU, informa la organización en un comunicado.

El presidente del Grupo Hotusa, Amancio López, ha destacado que iniciativas como esta reflejan la importancia de que las empresas mantengan un compromiso activo con la sociedad y contribuyan "a impulsar proyectos capaces de generar oportunidades reales para las personas".