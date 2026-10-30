El grupo industrial MaserGrup adquiere la empresa Skjodt-Barrett a Axel Johnson

Planta de Skjodt-Barrett - MASERGRUP

TARRAGONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

MaserGrup ha adquirido el 100% de la compañía Skjodt-Barrett, especializada en la fabricación para terceros de 'pouches' --envasado en bolsas flexibles--, que hasta la fecha era propiedad de la sueca Axel Johnson, informa el grupo industrial especializado en la industria alimentaria en un comunicado este viernes.

La operación, de la que no ha trascendido la cantidad, incluye los activos productivos de Skjodt-Barrett en Lebanon (Estados Unidos), conformados por un complejo industrial de 130.000 metros cuadrados con una planta de producción de 50.000 metros cuadrados, y la compañía pasará a denominarse SBFoods y a actuar bajo el paraguas de Fruselva.

Skjodt-Barrett cuenta con una facturación de más de 150 millones de dólares y una producción de 300 millones de unidades al año, y tras la operación, MaserGrup prevé cerrar 2027 con una facturación de más de 400 millones de euros.

El grupo ha explicado que la integración del negocio de Skjodt-Barrett le convertirá en el principal fabricante para terceros de productos en formato 'pouch' en Norteamérica, duplicando su presencia en el mercado, y reforzará su capacidad industrial para los mercados de Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

Ha añadido que el proceso se llevará a cabo "preservando la continuidad operativa y fomentando la colaboración entre los equipos" de ambas compañías, y comportará la incorporación de cerca de 100 trabajadores.