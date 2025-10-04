Un grupo de manifestantes en Barcelona ataca varios locales de grandes marcas internacionales

Un destrozo en el Starbucks de la Via Laietana - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo minoritario de manifestantes han atacado varios locales de alimentación de marcas internacionales este sábado por la tarde durante la segunda marcha del día por el centro de Barcelona en apoyo a Gaza y para reivindicar el boicot a Israel, aunque la gran mayoría siguen marchando pacíficamente gritando consignas a favor del pueblo palestino.

Entre los establecimientos afectados están el Starbucks de la Via Laietana (con el cristal y el rótulo rotos), el Carrefour de la Rambla (donde se ha lanzado un bote de humo) y locales de McDonalds y Burger King en los que se han provocado destrozos.

Esta segunda marcha se produce tras la manifestación que ha empezado a mediodía en los Jardinets de Gràcia, en la que participaron unas 70.000 personas, según el Ayuntamiento de Barcelona, y 300.000 según los organizadores en apoyo a Gaza y por el fin del comercio de armas y relaciones con Israel.