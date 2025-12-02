El grupo musical del actor Keanu Reeves actuará en Barcelona el 7 de julio

Archivo - El actor y bajista de la banda de grunge y rock estadounidense Dogstar, Keanu Reeves, durante su actuación en la segunda jornada del Primavera Sound Barcelona 2024, a 31 de mayo de 2024, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda Dogstar, con el actor Keanu Reeves como bajista, actuará el 7 de julio en la sala Paral·lel 62 de Barcelona, informa este martes el Primavera Sound en un comunicado.

Tras su paso por el Primavera Sound 2024, la banda formada por Reeves, Brett Domrose y Robert Mailhouse regresan a la capital catalana en un concierto cuyas entradas se pondrán a la venta el viernes.

La banda, que surgió a principios de los 90, se reactivó durante la pandemia del coronavirus para mostrar su mezcla pop-rock.