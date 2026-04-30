Guardia Civil investiga a una mujer de Tarragona por estafar 4.000 euros en un alquiler vacacional

Una agente de la Guardia Civil de la Cibercomandancia - GUARDIA CIVIL

TARRAGONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha esclarecido una estafa cometida por parte de una mujer de Tarragona que presuntamente estafó más de 4.000 euros a un hombre de Barcelona que planificaba sus vacaciones de verano a través de una plataforma de alquiler de viviendas, a través de la cual trató de reservar un piso sin éxito y abonó la transferencia de forma inmediata.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el perjudicado, quien localizó un inmueble que se ajustaba a sus necesidades en una conocida web del sector, y tras un primer contacto, fue derivado a una comunicación por correo electrónico, donde recibió material gráfico y detalles adicionales del alojamiento, informa en un comunicado el Instituto Armado.

Posteriormente, los supuestos arrendadores le ofrecieron un descuento en función de la duración de la estancia, facilitándole un enlace que simulaba pertenecer a otra plataforma reconocida.

Una vez en el portal fraudulento, la víctima comprobó que los datos coincidían con las conversaciones mantenidas previamente, lo que generó una falsa apariencia de fiabilidad, por lo que realizó una transferencia bancaria por un importe superior a 4.000 euros a la cuenta indicada.

Ese mismo día, el supuesto anunciante contactó nuevamente con el perjudicado mediante la aplicación WhatsApp, tratando de reforzar la apariencia de legalidad del anuncio, y ante las evidencias del engaño, el afectado formalizó la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

Entre las primeras diligencias se solicitó el bloqueo de la cuenta bancaria receptora de los fondos, el análisis de las comunicaciones mantenidas y la trazabilidad de las transacciones permitieron la plena identificación de la autora de la estafa

Finalmente, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Tarragona.