La Guardia Civil y el Notariado impulsan la cooperación institucional en una jornada en Barcelona

Jornada de la Guardia Civil y el Notariado - MINISTERIO DEL INTERIOR

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Catalunya celebra este viernes en la Comandancia de Sant Andreu de la Barca (Barcelona) una jornada junto con el Consejo General del Notariado "en el marco del impulso a nivel español de los canales de coordinación y colaboración entre ambas instituciones", informan los organizadores en un comunciado.

La sesión, titulada 'Cooperación entre Guardia Civil y Notariado: prevención, comunicación y protocolos de actuación', ha sido inaugurada por el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el general jefe de la Guardia Civil de Catalunya, Pedro Antonio Pizarro; el decano del Colegio Notarial de Catalunya, Jose Alberto Marín, y el director general de Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra.

El encuentro tiene como objetivo reforzar la cooperación institucional y mejorar la coordinación mediante criterios y procedimientos homogéneos en actuaciones en las que la información notarial y la labor de la Guardia Civil pueden resultar relevantes.

La jornada se centra en prevención, en la comunicación de indicios con seguridad jurídica y en el conocimiento de protocolos de actuación que permitan agilizar la colaboración cuando se detecten riesgos.

Uno de los bloques aborda el papel del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado, es decir, el sistema que centraliza y analiza información para detectar posibles operaciones sospechosas y canalizarla, a los organismos competentes.

PAUTAS DE ACTUACIÓN

Además, se tratarán indicadores de riesgo y pautas de actuación que facilitan la detección temprana de conductas delictivas y el apoyo a investigaciones, especialmente vinculadas con delitos económicos y la financiación del terrorismo.

Tras el desarrollo de la jornada y la mesa redonda, tendrá lugar el acto de clausura, que realizará el general jefe de la Guardia Civil de Catalunya y la Presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio.