Guardia Civil sigue buscando al menor desaparecido en Roses (Girona) y amplía el radio a L'Estartit

Miembros del Grupo Especial de Actuaciones Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en el operativo de búsqueda - GUARDIA CIVIL

GIRONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar a un menor de 16 años desaparecido el pasado 10 de junio en la zona marítima de Roses (Girona) tras participar en una excursión guiada en moto de agua, cuyo dispositivo se ha ido ampliando en función de la evolución de los trabajos y ya abarca desde el norte de la bahía de Roses hasta L'Estartit.

El menor fue visto por última vez el miércoles pasado y la Guardia Civil supo los hechos sobre las 23.30 horas tras recibir una comunicación de la Central Operativa de Servicios (COS) de Girona, en la que se alertaba de que el menor no había regresado de una excursión guiada en moto acuática iniciada durante la tarde en la zona de Cala Canyelles, informa el Instituto Armado en un comunicado este jueves.

Varias patrullas se desplazaron al lugar para comprobar los hechos, activar las primeras actuaciones de búsqueda e iniciar las diligencias para aclarar las circunstancias en las que el joven dejó de ser localizado, si bien el padre del menor acudió a denunciar su desaparición.

Por parte de la Guardia Civil participan embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de Girona y de Barcelona, efectivos especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), un helicóptero del Servicio Aéreo y patrullas terrestres de la Comandancia de Girona.

Finalmente, el Instituto Armado mantiene abiertas las diligencias de investigación para aclarar las circunstancias de la desaparición, y en este marco, se ha tomado declaración como testigos a varios trabajadores de la empresa que organizó la actividad náutica en la que participaba el menor.