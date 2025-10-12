La Guardia Civil de Tarragona celebra su patrona en un acto con la subdelegada del Gobierno

TARRAGONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, ha presidido este domingo, día de la Fiesta Nacional, la celebración de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar.

El acto se ha celebrado en la Comandancia de Tarragona junto al alcalde, Rubén Viñuales, y el teniente coronel jefe de la Comandancia Jordi Verger, informa el Gobierno en un comunicado.

Romero ha elogiado en su discurso el trabajo de la Guardia Civil en Tarragona y ha rechazado las corrientes que alimenten el odio y el señalamiento de colectivos y personas: "Estamos firmes ante el odio y la intolerancia".

Además, ha advertido sobre los riesgos de los discursos de odio para la cohesión social y ha destacado el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para perseguir delitos de odio.

HOMENAJES

En el acto se han entregado reconocimientos a personas y entidades de Tarragona por su contribución a la Guardia Civil y a la sociedad; se han dado condecoraciones a guardias civiles y agentes de otros cuerpos policiales por su trabajo contra la criminalidad organizada, y se ha homenajeado a los guardias civiles muertos en acto de servicio.

La Benemérita también ha celebrado su patrona con una jornada de puertas abiertas el sábado en el Moll de Costa del Port de Tarragona.