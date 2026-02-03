La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) interviene 96 kilos de hachís en un vehículo en Les Corts

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) interviene cerca de 100 kilos de hachís en un vehículo - GUB

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) ha intervenido 96,26 kilos de hachís en un vehículo tras detectar movimientos sospechosos durante una carga de cajas en un VTC en la calle Pintor Tapiró del distrito de barcelonés de Les Corts.

Los hechos ocurrieron sobre las 16.30 horas del pasado 15 de enero, cuando una patrulla de la GUB con vehículo no logotipado observó a dos personas cargando varias cajas en un vehículo VTC, cuya "actitud nerviosa y vigilante" llamó la atención de los agentes, informan en un comunicado este martes.

Por este motivo, iniciaron un seguimiento del turismo hasta la avenida Sant Ramon Nonat del mismo distrito, donde finalmente fue detenido el vehículo.

En la inspección del vehículo, se localizaron tres cajas de gran tamaño que contenían múltiples piezas rectangulares precintadas con film transparente, compatibles con hachís, de las cuales varias presentaban adhesivos con una corona y la letra "W" en color dorado.

El conductor del VTC manifestó que el servicio fue contratado a través de una aplicación móvil y, ante la gran cantidad de sustancia estupefaciente, los agentes detuvieron a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública, la cual ya ha ingresado en prisión y la investigación sigue abierta.